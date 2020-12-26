Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın KabatepeGökçeada ile Geyikli Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan A.Ş.’den yapılan açıklamada, "27 Aralık Pazar günün KabatepeGökçeada ve GeyikliBozcaada hattındaki tüm seferlerimiz, olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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