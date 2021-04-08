Çanakkale’de FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 3 muvazzaf askere gözaltı

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Çanakkale’de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) askerî mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü askerî mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. 1 yüzbaşı ve 2 astsubay olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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