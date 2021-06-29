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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

DHA

'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti


Burak GEZENCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) satın alınan sondaj gemisi 'Yavuz', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Türkiye'nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, 229,6 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip 'Yavuz' sondaj gemisi, saat 12.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Türk sahil güvenlik botu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3' ve 'Kurtarma-6' römorkörleriyle eşlik edilen sondaj gemisi, saat 13.15'te Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen sondaj gemisinden gemi düdüğü çalınarak, Çanakkale'yi selamlandı. 'Yavuz', boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Akdeniz'den dönen sondaj gemisinin, tersane bakım ve onarım çalışmaları için Yalova'ya götürüldüğü öğrenildi. 
130 METRELİK 2 KULE İLE SONDAJ 
Türkiye'nin 'Fatih'ten sonra ikinci derin deniz sondaj gemisi olan 'Yavuz', 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. 130 metrelik 2 sondaj kulesi bulunan geminin içinde; sinema ve spor salonu ile dinlenme odaları, 4 yataklı mini hastane ve tam zamanlı doktor yer alıyor. Yapımı 2011'de tamamlanan gemi, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde kullanıldı. 'Dynamic positioning' sistemi de olan gemide, 6 metreye kadar olan dalgalarda sondaj sorunsuz yapılıyor. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN
2021-06-29 14:07:02

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