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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale, Covid-19 aşılamasında ikinci sırada

İHA

Çanakkale, Covid-19 aşılamasında ikinci sırada

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, nüfusa göre en çok korona virüs (Covid19) aşısı yapılan iller arasında Çanakkale’nin ikinci sırada yer aldığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Çanakkale Merkez ve ilçelerinde yürütülen aşı çalışmalarında mobil sağlık ekipleri ve yeni kurulan aşı çadırları ile daha fazla kişiye ulaşıldı. Çanakkale’deki aşılamalarda birinci dozda 324 bin 778, ikinci dozda ise 171 bin 195 kişi olmak üzere toplam 513 bin 873 aşılama rakamına ulaşıldı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre, nüfusa göre en çok aşı yapılan iller arasında Çanakkale ikinci sırada yer alıyor.
Konuya ilişkin Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizdeki aşılama faaliyetleri sıkıntısız bir şekilde yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın da bu konudaki duyarlılığı ve destekleri sayesinde ilimiz nüfusuna göre aşılamada önemli bir rakama ulaştık. Aşı çalışmalarına destek veren tüm vatandaşlarımız olmak üzere, gece gündüz demeden mesai başında olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte mücadele ederek aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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