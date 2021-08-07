AK Parti'li Turan: 96 yıllık THK´daki kayyım sürecinin en büyük müsebbibi CHP



ÇANAKKALE, (DHA)AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Hava Kurumu (THK) ziyaretinde yaptığı açıklamaları eleştirerek, "Kılıçdaroğlu THK ziyaretinin ardından `Çalışabilir uçak yok´ demişti, bugün `Var´ diyor. Kendi bir şey söylüyor, grup başkan vekilleri başka şey söylüyor. Kaldı ki kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsünde olan 96 yıllık THK´daki kayyım sürecinin en büyük müsebbibi CHP´dir" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Turan, Lapseki İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti'li Turan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun THK ziyaretinde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Ucuz siyasi polemikler çıkarmanın CHP klasiği olduğunu kaydeden AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, şunları söyledi:

"Herkes yanan ciğerlerimize, ormanlarımıza odaklanmışken ucuz siyasi polemikler çıkarmak tam bir CHP klasiği. CHP, Kılıçdaroğlu´yla '6 ok´u unuttuğu gibi siyasi ahlakı ve nezaketi de unuttu. Sayın Kılıçdaroğlu yatıyor, kalkıyor; THK´nın uçaklarıyla ilgili birbirinden farklı mesnetsiz iddialarda bulunuyor. Milletin sinir uçlarıyla oynuyor, toplumda huzursuzluk oluşturmaya çalışıyor. Adeta yangına körükle gidiyor. Kılıçdaroğlu dün THK ziyaretinin ardından `Çalışabilir uçak yok´ demişti, bugün `Var´ diyor. Kendi bir şey söylüyor, grup başkan vekilleri başka şey söylüyor. Kaldı ki kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek statüsünde olan 96 yıllık THK´daki kayyım sürecinin en büyük müsebbibi CHP´dir. Eski yönetim kurulu üyelerine bakınız, çoğu ya CHP milletvekili ya da adayı. Düne kadar kurumun avukatları varken bile özel sözleşme imzaladıkları avukatları CHP´li meşhur isim ve kızıydı. Elini attığı her şeyi kurutan CHP, bugünkü THK´nın içinde bulunduğu durumun da en önemli sebeplerinden. Hatırlayın, nasıl ki CHP siyasi vesayeti temsil ediyorsa bürokratik vesayetin kollarından biri de düne kadar THK idi. Onlarca yıl tekel olarak kurban derileri toplandı, mahallesinden arkadaşından deri alan mahkemelerde süründürüldü, okullara bağış zarfları dağıtıldı. Tarım uçakları, sivil havacılığa destekler ve benzeri beklenirken az sayıda beyaz Türk´ün keyfi için kurum adeta arpalık olarak kullanıldı, borca battı. CHP´nin bir dönem arka bahçesi haline getirdiği THK´yı kayyım bile kurtarmakta zorlanıyor. Dolayısıyla THK ile ilgili eleştiri yapacak en son kişidir Kılıçdaroğlu. Kötü niyetlilere rağmen devletmillet el ele bu süreci aşacağız. Devam eden yangınları da kısa sürede söndürüp yanan her yeri yeniden ağaçlandıracağız." DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez

2021-08-07 15:56:31



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