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Milli okçu Bülent Korkmaz, Biga'da coşkuyla karşılandı

DHA

Milli okçu Bülent Korkmaz, Biga'da coşkuyla karşılandı


ÇANAKKALE, (DHA)2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli okçu Bülent Korkmaz, Çanakkale'nin Biga ilçesinde coşkuyla karşılandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Bülent Korkmaz ve Öznur Cüre, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya kazandı. Türkiye´ye büyük bir gurur yaşatıp paralimpik rekorunun yeni sahibi olarak tarih yazan Biga Belediyesi personeli Bülent Korkmaz, oyunların tamamlanmasının ardından yurda döndü. Gençlik ve Spor Bakanlığı´nın tahsis ettiği otobüs ile kortej eşliğinde Biga´ya gelen Bülent Korkmaz, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner, Sıtkı Keçeci, Meclis Üyeleri, Belediye personeli, Biga Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çalışanları ve vatandaşlar tarafından Belediye Meydanı'nda coşkuyla karşılandı. Otobüsten inen Milli okçu Bülent Korkmaz´ı ilk olarak eşi Fatma Korkmaz gözyaşları içinde tebrik etti. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın çiçek takdim ederek kutladığı Bülent Korkmaz´ı, mesai arkadaşları ise ellerindeki Türk bayraklarıyla alkışladı.
Milli sporcu Bülent Korkmaz yaptığı konuşmada, "Çok çalışarak bugünlere ulaştık. Bakanlığımız, federasyonumuz, ailelerimiz ve herkes bizim arkamızdaydı. Bu kadar özverili çalışmanın da neticesini aldık diye düşünüyorum. Bir puanla altını kaçırdık ama inşallah 3 sene sonra düzenlenecek olan olimpiyatta madalyanın rengini altın yaparız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Türkiye´ye ve Biga´ya yaşattığı gururdan dolayı Bülent Korkmaz´ı kutlayan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise, "Bir Bigalı olarak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak gururlanmamak mümkün değil. Tokyo 2020 olimpiyatlarında kendi alanında finale kalan ve gümüş madalyayı ülkemize getiren Bülent Korkmaz kardeşimizi tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabarttı ve İstiklal Marşı´mızı orada tüm dünyaya dinlettirdi ve bayrağımızı dalgalandırdı. Bu gururu bizlere yaşattığı için şahsım ve hemşehrilerim adına kendisine teşekkür ediyorum. Eşi Fatma Hanımı Bülent Bey´in arkasında durduğu, destekçisi olduğu için kutluyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin, başarılarınızın devamını diliyorum. Ayrıca Biga´mızda çocuklarımızın ve gençlerimizin branşlarına göre sportif faaliyetlerde bulunmaları için modern tesisleri hazırlamak gibi bir görevimiz var. İlçemizdeki spor alanlarının onarımı ve yeni spor merkezlerinin kazandırılması için de yoğun bir mesai harcıyoruz" diye konuştu.
Konuşmalarında ardından, milli sporcu Bülent Korkmaz´a plaket ve hediyeler takdim edildi.DHA-Spor Türkiye-Çanakkale / Biga ÇANAKKALE, (DHA)
2021-09-02 19:31:11

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