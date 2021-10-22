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'Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti' tanıtıldı

DHA

'Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti' tanıtıldı


Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde kalan Troya Müzesi'nde, 'Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti' lansmanı gerçekleştirildi. Ziyaretçileri, Troya´nın 5 bin yıllık geçmişinde bir zaman yolculuğuna çıkaracak olan bu kit, kişiselleştirilebilir bir deneyim için tasarlanmış bilgi ve eser kartları, farklı rota seçenekleri, oyunlar, etkinlikler ve krokiler ile eşsiz bir deneyim sunmak üzere hazırlandı.
Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti lansmanına, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Ören Yeri Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Troya Kültür Derneği Başkanı Seyhan Boztepe, Proje Koordinatörleri Sebla Kut ve Deniz Erbaş katıldı.
'TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPILAN BİR ZİYARETÇİ KİTİMİZ OLACAK'
Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kitinin hem Troya'yı hem de Çanakkale özelinde ortaya çıkan kültürel mirasın çocuklara anlatılmasını hedeflediğini belirterek, "Troya bizim önemli bir mirasımız. Kimliğimizin önemli bir parçası. Ama bunun çocuklara anlatmak için doğru yolu ve yöntemi bulmak çok önemliydi. Aslında buradaki ana hedef toprağın mirasını toplumun mirası yapabilmek. Bu kılavuzlukla hazırlanmış bir kit. Bu kitin içinde öğretmenlerin uygulayacağı bir öğretmen kiti, öğrencilerin takip edebileceği bir öğrenci kiti ve yine Türkiye'de ilk kez yapılan bir ziyaretçi kitimiz olacak. Hem dijitalde hem de basılıda çocuklara olabildiğince geniş bir platformda ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
'İLK OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR'
Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti'nin, Türkiye'deki ilk ve tek müze ve ören yeri kiti olduğunu ifade eden Troya Ören Yeri Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Buradaki amaç, Troya Müzesini Anadolu kültür tarihini Osmanlı'dan başlayan ve günümüze kadar gelen müzeciliği, Türkiye müzeciliğini ama aynı zamanda Troya Müzesiyle beraber ören yerini de çünkü, Troya Müzesi bir dünya müzesi. Hemen ören yerinin dibinde ören yerinden çıkan buluntuların sergilendiği bir müze. Hem öğretmenlere eğitim programları verilirken öğrencilere bu dünya kültür mirasını en iyi şekilde en anlaşılabilir şekilde anlatmayı amaçlıyor. Bu açıdan da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Amacımız, Troya Ören Yerini ve Troya Müzesini bütün Anadolu kültürüyle beraber hem öğretmenlere hem de öğrencilere en iyi şekilde anlatmak" diye konuştu.
Proje Koordinatörü Sebla Kut ise Troya Müzesi'nde ziyaretçileri kitlerinin ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın desteği, Troya Müzesi ve Troya Kazı Başkanlığı´nın katkıları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Troya Kültür Derneği işbirliği ile Komet Kültür ve Sanat Projeleri tarafından gerçekleştirilen Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kitleri Troya Ören Yeri'ndeki arkeolojik kazıların 150'nci yılında her yaştan ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.
Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti Projesi, 16-17 Ekim tarihlerinde Troya Müzesi ve Ören Yeri´nde gerçekleştirilen iki günlük öğretmen eğitimleriyle hayata geçti. Eğitimlerde projenin içerik ve eğitim küratörleri, öğretmen ve öğrencilere yönelik hazırlanan eğitim kitinin nasıl kullanılacağına dair teorik ve pratik bilgileri öğretmenlerle paylaşıldı. Öğretmenler eğitim kitlerinin üç temel aşamasını oluşturan Müze Deneyimi Öncesi, Müze Deneyimi ve Müze Deneyimi sonrasına dair bilgi, etkinlik ve oyunları yakından inceleme ve uygulama fırsatı buldu.
Troya Müzesi Müze Kitleri projesi kapsamında yüz yüze eğitim alan 200 öğretmen daha öğrencileriyle birlikte müze kitlerini kullanmaya başlayacak. Uzaktan eğitim kurgusunun ardından eğitim ve içerikler dijital formatta tüm öğretmenlerin erişimine hazır hale gelecek. Öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitim kitinin yanı sıra ilk kez bu projede Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış bir ziyaretçi kiti de kullanıcılara sunuluyor.
Ziyaretçileri Troya´nın 5 bin yıllık geçmişinde bir zaman yolculuğuna çıkaracak olan bu kit, kişiselleştirilebilir bir deneyim için tasarlanmış bilgi ve eser kartları, farklı rota seçenekleri, oyunlar, etkinlikler ve krokiler ile meraklısına eşsiz bir deneyim sunmak üzere hazırlandı. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-10-22 19:38:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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