Bozcaada ve Gökçeada’ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor

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Çanakkale'de, olumsuz hava şartları Bozcaada ve Gökçeada’ya 3 gündür feribot seferleri yapılamıyor.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli Bozcaada ile Kabatepe Gökçeada feribot seferlerinin tamamın iptal edildiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Bugün, KabatepeGökçeada hattı ile Geyikli Bozcaada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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