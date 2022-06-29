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'Assos' ve 'Troya' tünelleri ile Kazdağları 5 dakikada geçilecek

DHA

'Assos' ve 'Troya' tünelleri ile Kazdağları 5 dakikada geçilecek


Burak GEZEN-İpek YAVAŞ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE-İzmir kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde, bölünmüş yol ve tünel çalışmaları devam ediyor. Bölgede inceleme yapan AK Parti İl Başkanı Naim Makas, "Tünelin açılışıyla, yoğun trafikte, özellikle turizmin olduğu bu aylarda zaman zaman 50 dakika süren yolculuk, 5 dakikaya inecek" dedi.
Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde bölünmüş yol ve tünel çalışmaları sürüyor. Yapımı tamamlanmak üzere olan 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünelleri, bölgedeki ulaşımı rahatlatacak. AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Kocabıyık, İl Genel Meclisi Üyesi Murat Yahya Sezgin ve partililerle tünel inşaatında inceleme yaptı. Proje müdürü Hasan Serdar Hasgül, şantiye alanında katılımcılara brifing verdi. Tünellerin, bölgedeki ulaşımı rahatlatacağını belirten Hasgül, "Projenin yüzde 90'ı tamamlandı. Şu anda asfaltlama, çevre peyzajı, aydınlatma, havalandırma ve elektromekanik işler devam ediyor. İnşallah ağustos ayında proje tamamlanacak ve hizmete açılacak" dedi.
'MİLLETİN PROJESİ'
AK Parti İl Başkanı Naim Makas, tünellerin ağustos ayında hizmete açılacağı müjdesini vererek, "Bu tüneller 1700 metre ve 4 bin 17 metre olmak üzere toplam yaklaşık 6 kilometreye yakın 1 uzunluk teşkil ediyor. Her 1 etap 2'şer tünelden meydana geliyor. Burada gidiş geliş olarak toplamda 12 kilometrelik kara yolu tüneli yapısından bahsediyoruz. Bu tüneller Marmara bölgesinin en uzun tünelleri. Bu yıl Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 23 metreyle en uzun orta açıklığa sahip '1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptı. Dünyanın en büyük köprüsünün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı adeta Küçükkuyu tünelleri. 1 yıl içinde Çanakkale'mizde ulaşımın konforunu artırmak, vatandaşımıza hizmet etmek adına gerekli olan ne varsa 2'nci kez hayata geçti. Biz bu anlamıyla ne kadar gurur duysak, ne kadar övünsek azdır. Burada 24 saat çalışma esasına göre 600 personel alnının terini akıtmaktadır. Yine aynı şekilde 160 makine ve ekipman burada hizmet vermektedir. Tünelin açılışıyla beraber yoğun trafikte, özellikle turizmin olduğu bu aylarda zaman zaman 50 dakika süren bu yolculuk 5 dakikaya inecek. Zamandan tasarruf, iş gücünden tasarruf, akaryakıttan tasarruf. Araçlardan çıkan emisyon açısından çevreye verilen zarar çok daha az olacak. Projenin her yönüyle bu anlamda bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Bütün siyasi partilerin, bütün ideolojik kesimlerin bu işe sahip çıkmasını bekliyoruz. Çünkü bu projeler, milletin projesi. Bu projeler AK Parti hükümetleri dönemlerinde milletimizin kendi ferasetiyle sorumluluk verdiği yönetimlerin, kadroların hayata geçirdiği projeler" diye konuştu. Katılımcılar, daha sonra da çalışmaların sürdüğü 'Assos' ve 'Troya' tünellerine gidip çalışmaları inceledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Burak GEZEN-İpek YAVAŞ
2022-06-29 14:46:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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