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Çanakkale’de gaziye büyük saygısızlık Çanakkale'de CHP'den önceki dönem Milletvekili Aday Adayı İsmail Ağa, "Konya'da öldürülen doktorun katili Çanakkale Gazisi Emin Başol" paylaşımında bulundu

İHA

Çanakkale’de gaziye büyük saygısızlık Çanakkale'de CHP'den önceki dönem Milletvekili Aday Adayı İsmail Ağa, "Konya'da öldürülen doktorun katili Çanakkale Gazisi Emin Başol" paylaşımında bulundu

Çanakkale’de CHP önceki dönem milletvekili aday adayı İsmail Ağa'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri vazife malulü gazisi Emin Başol’un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan fotoğrafını yayınlayarak "Konya’da öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın katili" paylaşımına AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tepki gösterdi.
AK Parti Çanakkale Teşkilatı Kurban Bayramı öncesinde Çanakkale’de bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Konya’da görevi başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın ardından doktorların iş bırakması konusuna değinen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Maalesef bir doktorumuz şehit edildi. Yüreğimiz yandı, üzüldük, kahrolduk. Dünyanın her yerinde benzer şeyler olabiliyor. Bir akılsız, bir katil bir sorunlu adam çıkıp bazen bir kadınımıza, bir doktorumuza her türlü yanlışı yapabiliyor. Dünde böyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Tekrardan Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimiz buradayken söylüyorum. Sağlık çalışanlarımıza daha hassas olalım. Onlar bizim için görev yapıyorlar. Daha dikkatli olalım onlar bizim için yoruluyorlar. Hele ki pandemi döneminde daha çok yoruldular. Ancak bu süreç bir istismarın kapısını açmamalı. PKK liderine özgürlük isteyen Türkiye Tabipler Birliği başkanının ortaya koyduğu siyasal anlayış doktorların genel kanaati değildir, olmamalıdır. Biz insanımızı mağdur ederek, hastamızı mağdur ederek hak aramayız, aramamalıyız. Hak ararken başka mağduriyetlere kapı açmamalıyız” dedi.

Gaziye doktor katili dediler
CHP Çanakkale milletvekili aday adayı İsmail Ağa’nın, Çanakkale’de yaşayan gazi hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma da sert tepki gösteren Turan, "Siyaseti yaparken ahlak ile yapmak istiyoruz. Rakibimiz de olsa iftira, tehdit yapmadan bunu yapmak istiyoruz. Dün Çanakkale’de maalesef CHP’nin adayı olan bilinen, tanınan birisi sosyal medyadan, Konya’da öldürülen doktorumuzun katili bu adamdır diye küfür de ederek bir paylaşımda bulundu. Bir baktık katil dediği Çanakkale Merkez ilçemizde yönetim kurulu üyesi ve Güney Doğu gazimiz Emin abimiz. Bu adam gazidir, hala yaraları vardır. Beraber yol yürüyoruz, çalışıyoruz ama o CHP’li fotoğrafı yayınlayarak Konya’daki katil bu adam diye paylaşım yaptı. Bu çok üzücü çok ayıp. Bunun adı siyaset değil, bunun adı ilke değil. O yüzden sosyal medya yasasının çıkması lazım diyoruz. Biz bunları söyleyince sosyal medya düşmanı diyorlar, demokrasi karşıtı diyorlar hayır. Bu büyük bir haksızlık, büyük bir yanlışlık. Bizim Gazimize o ithamı yapıyor olmak, bizim gazimize utanmadan, sıkılmadan o ifade de bulunuyor olmak çok büyük yanlışlık ve haksızlık. Hiç kimse bunu yapmasın. Siyaset, her türlü değerin ayaklar altına alındığı bir zemin olmaması lazım” diye konuştu.

“Bunun adı siyaset değil”
Bunun adının siyaset olmadığını belirten Turan, “İçişleri bakanımız Süleyman Soylu ile beraber Emin gazimizin bir fotoğrafını alıyor, CHP’li o malum kişi ve diyor ki ‘Konya’daki doktoru öldüren bu’ paylaşıyor. Küfür ve hakarette ediyor. Fakat buradaki derdi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile katillerin güya aynı karede fotoğrafı olduğunu göstermesi. Bunun adı siyaset değil arkadaşlar. Bu büyük bir ahlaksızlık, büyük bir yanlış. Biz Emin bey ile bütün süreçleri takip edip yasal olarak haklarımızı kullanacağız” dedi.

Gazi Başol: “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çamur atmaya çalışıyorlar”
AK Parti Merkez ilçe üyesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri vazife malul gazisi Emin Başol, “Dün akşam saat 21.30 sıralarında denk geldiğim bu paylaşım sonrasında tepkimi göstermeden duramadım. Bu işin peşinden gittim. Bunun sonucunda gece yarısı Çanakkale İl Emniyet Müdür Yardımcısı benimle irtibata geçti. İfademi almak ve resmen soruşturma başlatmak için karakola davet ettiler. İfademde, şahısları tanımadığımı, neden böyle bir şey yaptıklarımı anlayamadığımı ama olayın altında fotoğrafta yanında bulunduğum sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bir çamur atma zihniyetinin daha ağır bastığını düşündüğüm bir olaydı. Nihayetinde bu olayda benim yanımda olan bütün teşkilatıma teşekkür ediyorum. Ben bu sahiplenme duygusunu ömrümde ikinci defa yaşadım. İlki gazi olmama sebep olan olaydan sonra devletimin bana gösterdiği çok büyük değeri hissettiğim gün, ikincisi de AK Parti teşkilatımın bu mağduriyetimin sonrasında yanımda olduğunu görmek beni ikinci defa çok bahtiyar etti. Dünden beri sadece acı acı gülüyorum bu olaya çünkü malum zihniyetin olaylara, iftiralara ve çamur atmaya ne kadar battığının, siyasetin seviyesini ne kadar düşürdüklerinin çok bariz bir delili oldu benim için” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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