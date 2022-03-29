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ÇANAKKALE SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 02.04.2022 Cumartesi 05:24 06:50 13:23 16:57 19:46 21:06 2 03.04.2022 Pazar 05:22 06:49 13:23 16:57 19:47 21:08 3 04.04.2022 Pazartesi 05:20 06:47 13:23 16:58 19:48 21:09 4 05.04.2022 Salı 05:19 06:46 13:22 16:58 19:49 21:10 5 06.04.2022 Çarşamba 05:17 06:44 13:22 16:58 19:50 21:11 6 07.04.2022 Perşembe 05:15 06:42 13:22 16:59 19:51 21:13 7 08.04.2022 Cuma 05:13 06:41 13:21 16:59 19:52 21:14 8 09.04.2022 Cumartesi 05:11 06:39 13:21 17:00 19:53 21:15 9 10.04.2022 Pazar 05:09 06:38 13:21 17:00 19:54 21:17 10 11.04.2022 Pazartesi 05:07 06:36 13:21 17:00 19:55 21:18 11 12.04.2022 Salı 05:06 06:35 13:20 17:01 19:56 21:19 12 13.04.2022 Çarşamba 05:04 06:33 13:20 17:01 19:57 21:20 13 14.04.2022 Perşembe 05:02 06:31 13:20 17:01 19:58 21:22 14 15.04.2022 Cuma 05:00 06:30 13:20 17:01 19:59 21:23 15 16.04.2022 Cumartesi 04:58 06:28 13:19 17:02 20:00 21:24 16 17.04.2022 Pazar 04:56 06:27 13:19 17:02 20:01 21:26 17 18.04.2022 Pazartesi 04:54 06:26 13:19 17:02 20:02 21:27 18 19.04.2022 Salı 04:53 06:24 13:19 17:03 20:03 21:29 19 20.04.2022 Çarşamba 04:51 06:23 13:18 17:03 20:04 21:30 20 21.04.2022 Perşembe 04:49 06:21 13:18 17:03 20:05 21:31 21 22.04.2022 Cuma 04:47 06:20 13:18 17:04 20:06 21:33 22 23.04.2022 Cumartesi 04:45 06:18 13:18 17:04 20:07 21:34 23 24.04.2022 Pazar 04:43 06:17 13:18 17:04 20:08 21:35 24 25.04.2022 Pazartesi 04:42 06:16 13:17 17:04 20:09 21:37 25 26.04.2022 Salı 04:40 06:14 13:17 17:05 20:10 21:38 26 27.04.2022 Çarşamba 04:38 06:13 13:17 17:05 20:11 21:40
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:36 06:12 13:17 17:05 20:12 21:41 28 29.04.2022 Cuma 04:35 06:10 13:17 17:05 20:13 21:43 29 30.04.2022 Cumartesi 04:33 06:09 13:17 17:06 20:15 21:44 30 01.05.2022 Pazar 04:31 06:08 13:17 17:06 20:16 21:45
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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