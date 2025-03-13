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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümü, Türkiye İş Bankası Müzesi’nde anılıyor

        Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümü, Türkiye İş Bankası Müzesi’nde anılıyor

        Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası ve öngörülü hamlelerinin yön verdiği Çanakkale Zaferi, 18 Mart Salı günü Türkiye İş Bankası Müzesi'nde gerçekleştirilecek olan "Çanakkale Geçilmez: 110. Yılında Zafer ve Anma" başlıklı programla bir kez daha hatırlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 20:56 Güncelleme: 13.03.2025 - 20:56
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        Çanakkale Zaferi Türkiye İş Bankası Müzesi'nde anılıyor
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        İş Sanat, yalnızca ülkemizin değil, dünyanın tarihinde de kritik bir yeri olan Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünü anlamlı ve kapsamlı bir programla anıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası ve öngörülü hamlelerinin yön verdiği bu büyük zafer, 18 Mart Salı günü Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan “Çanakkale Geçilmez: 110. Yılında Zafer ve Anma” başlıklı programla bir kez daha hatırlanacak.

        Tüm gün boyunca ücretsiz olarak düzenlenecek anma programı, çocukların tarih bilincini artırmak amacıyla hazırlanan madalya atölyeleri ile başlayacak. Bu atölyelerde okul grupları Çanakkale ruhunu hissederek kendi anı madalyalarını tasarlama fırsatı bulacak.

        PARLAYAN YILDIZIMIZDAN ÇANAKKALE TÜRKÜLERİ

        Programın öne çıkan etkinliklerinden biri, İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar’ından olan genç bağlama sanatçısı Özgün Tuncel ile Nebi Mirza Uğan’ın seslendireceği Çanakkale Türküleri konseri olacak. Konser, zaferin gurur verici olduğu kadar hüzünlü atmosferini müzikle yeniden yaratacak.

        Ardından başarılı tiyatro oyuncuları Murat Kapu ve İsmail Sağır, cepheden gönderilen ve tarihe tanıklık eden asker mektuplarını seslendirecekler. Bu dinletide yer alan mektuplar, savaşın insani boyutunu ve cephede birçok zorlukla mücadele eden askerlerin vatan sevgisini bir kez daha hissettirecek.

        “DERİNLERDEN YANSIMALAR” BELGESELİ VE SÖYLEŞİ

        Anma programında, 18 Mart 1915 sabahı düşman donanmalarının Boğaz’a girme girişimleriyle başlayan ve çıkartma harekâtlarıyla devam eden Çanakkale Deniz Savaşları’nda batmış gemilerin ve denizaltıların hikâyelerini izlediğimiz “Derinlerden Yansımalar” başlıklı belgeselin gösterimi gerçekleştirilecek. Gösterimin ardından, yapımcı ve yönetmen Savaş Karakaş ile yapılacak söyleşide, Çanakkale Deniz Savaşları’nın stratejik detayları, Boğaz’da ve Ege açıklarında bulunan batıklar ve bu keşiflerin önemi konuşulacak.

        Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde düzenlenecek anma programında tüm etkinlikler ücretsiz olup programa katılım talebinizi tibm.atolye@issanat.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

        Program:

        10.00 -14.00 Okul Gruplarına Madalya Atölyesi

        14.30 “Çanakkale Türküleri” Konseri (Nebi Mirza Uğan & Özgün Tuncel)

        15.00 “Cephe’den Mektuplar” Dinletisi (Murat Kapu & İsmail Sağır)

        16.00 “Derinlerden Yansımalar” Belgesel Gösterimi

        17.00 Yapımcı ve Yönetmen Savaş Karakaş ile Sohbet “110 Yılın Ardından Çanakkale Boğazı’nın Derinlikleri”

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        #İş Sanat
        #Çanakkale Zaferi
        #ürkiye İş Bankası Müzesi
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