Çanakkale’de Ayazma Pınarı Tabiat Parkı'na jandarma koruması

Bayramiç'e 30 kilometre uzaklıkta olan, mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak bilinen, dünyanın ilk güzellik yarışmasına ev sahipliği yapan Kaz Dağları'ndaki Ayazma Pınarı Tabiat Parkı, eşsiz doğa güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

Ayazma Pınarı, 1986 yılında tescil edilerek 5,85 hektarlık alanıyla tabiat parkı olarak ilan edildi.

YÜKSEK OKSİJEN ORANINA SAHİP

Kaz Dağları'nın Bayramiç sınırları içinde yer alan, efsanelere konu olan tarihsel geçmişi, kendine özgü doğası, yüksek oksijen oranına sahip olan Ayazma Pınarı Tabiat Parkı, içindeki şelalelerle her mevsim ayrı bir görsel şölen sunuyor.

Bölgenin hemen her yerinde birbirinden güzel şelaleler ve su kaynakları bulunuyor.

Bu doğal güzelliği, her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Ayazma Pınarı Tabiat Parkı ve çevresinde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve doğal alanların güvenliğinin temini için devriye atıyor.