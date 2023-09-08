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        Haberler Yaşam Çanakkale’nin saklı güzelliği: Mıhlı Şelalesi

        Çanakkale'nin saklı güzelliği: Mıhlı Şelalesi

        Çanakkale Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu'da yer alan saklı güzellik Mıhlı Şelalesi, Kaz Dağları turuna çıkanların uğrak noktası oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 11:15 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:15
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        Çanakkale Ayvacık’a bağlı Küçükkuyu’da yer alan Mıhlı Şelalesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

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        Doğal güzellikleriyle herkesi adeta büyüleyen Mıhlı Şelalesi, Kaz Dağları turuna çıkanların da uğrak yerleri arasında bulunuyor.

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        Şelalenin yaklaşık 250-300 metre aşağı kısmında Başdeğirmen Köprüsü yer alıyor.

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        İşte Çanakkale'nin saklı güzelliğinden kareler...

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        #Mıhlı Şelalesi
        #Çanakkale
        #haberler
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