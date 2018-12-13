Gıda ve su üzerinden dünyada nasıl bir biyo-politik savaş yürütülüyor? GDO'lu yiyecekler ve hibrit tohumlar bir güç mücadelesinin silahı olarak mı kullanılıyor? Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan sordu, Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu yanıtladı.

"YÜKSEK KOLESTROL KALP KRİZİ YAPMAZ"

Kolesterol tartışmalarına ilişkin Canan Karatay, "Yüksek kolesterol kalp krizi yapmaz. Hepsi yalan... Kalp krizi geçirenlerin yarısının kolesterolü normal. Kalp krizi geçiriyorsa, kolesterol normalse neden kalp krizi geçiriyor? Kolesterol kalp krizi yapar' demek yalandır. İlaç satabilmek için paradigmayı değiştirdiler. Kolesterol kalp krizi yapıyor' çok büyük bir yalan. Amerikan Kalp Derneği, kolesterolü kalp için risk faktöründen çıkardı." dedi.

"HEKİMLİK KILAVUZLARLA YAPILMAZ"

Canan Karatay, "Hekimlik kılavuzlarla yapılmaz, kılavuzlar yol göstericidir. O kılavuzları kolesterol için konuşuyorum. Profesör de yardımcı da, aile hekim de kullanıyor. O zaman neden profesör oluyorsun?" ifadesini kullandı.

İLAÇ ENDÜSTRİSİ

Ramazan Kurtoğlu, "Önce insanlığı parayla kana buladılar; arkasından petrolle, elmasla kana buladılar. Daha sonra ise gıda ve ilaçla... 87 trilyon dolarlık dünyanın milli gelirinin üçüncü sırasında silah endüstrisi var. Buna kanlı demeyelim de ne diyelim? Reçeteli ilaçların 2017 yılında satış miktarı, 1 trilyon dolardan daha fazla... 350 milyar dolarlık da reçetesiz ilaç var. ABD'de yapılan araştırmaya göre, reçeteli ilaçların yan etkilerinden ölenlerin sayısı, ABD'de sokakta vurulan veya trafik kazasıyla ölenlerden daha fazla." diye konuştu.

Canan Karatay, "Özel bir okulda konferans veriyorum. Herkes çiftçi... 'Sizde ilaçlama yapılıyor mu' dedim. 'Biz ilaçlama yapmazsak ceza alırız' dediler. Bitti..." ifadesini kullandı.

NÜFUSU AZALTMAYI PLANLAYAN GÜÇLER

Kurtoğlu, "Küresel elitlerin, dünya nüfusunun yarı yarıya azaltılması şeklinde projeleri var. 2050 yılında insanlığın yarısı kronik hastalıklara yakalanacak, süründürecekler ve pazar olarak kullanacaklar. Türkiye de pazar olarak kullanılacak. Irak operasyonu işgalinin 3 trilyon dolara mal olduğu ortaya çıktı. Eğer bu müdahale biyolojik silahlarla yapılsaydı maliyetinin 300 milyon dolar olacağı şekilde hesaplar yapıyorlar. Önce meseleyi küreselleştiriyorlar. Adam sizi finanse ediyorsa bunun bir karşılığı vardır. Biyopolitik savaşları öne doğru çıkarmaya başladılar. Biyopolitik savaşlarda inanılmaz kıyımlar olacak. İnsanlığın yarısı 2050 yılında iş göremez hale gelecek." diye konuştu.

Canan Karatay, "Ekmek yemeyin diyorum. Unlara da bir sürü kimyasal madde katılıyor. Bu kimyasal maddeler ile miktarı artıyor, bağımlılık yapıyor ve hamur yapmakta kolaylık oluşturuyor. Bromür, kanserojen bir madde. Bromür katılmadan hakiki ekmek olur. Çin ve Meksika yasakladı. Türkiye'de ekmeğin ne kadar çok kullanıldığını siz düşünün. Vücutta iyot kullanımına mani oluyor. Bütün hormon yapan prostatta, yumurtalıkta, beyinde iyot olmazsa hücrelerimiz çalışmıyor. Bromür de buna mani oluyor." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ