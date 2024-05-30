Candan kardeşler iddianamesi iade edildi
Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından savcılığa geri gönderildi. Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberinde...
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Alisya Bahar Candan ile kamuoyunda ‘Nihal Candan’ olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek’in aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘dolandırıcılık’ ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, savcılık tarafından mahkemeye gönderilen iddianameyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
15 GÜN ÖNCE MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 38 müşteki, bir müşteki şüpheli, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan’ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli yer aldı.
BAHAR VE NİLAH CANDAN KARDEŞLERE CEZA İSTENDİ
İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun şebekenin elebaşları olduğu belirtilirken, Alisya Bahar Candan’ın ‘suç örgütüne üye olmak’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
MAHKEME İDDİANEMEYİ GERİ İADE ETTİ
Hazırlanan iddianame 15 gün önce Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemede incelenen iddianameyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İddianamede eksiklikler gören mahkeme iddianameyi kabul etmeyerek savcılığa iade etti.
NİHAL CANDAN TAHLİYE OLMUŞTU
Bahar ve Nihal Candan 16 Kasım 2023 tarihinde 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu. Bahar Candan da geçtiğimiz günlerde cezaevinde kendini yaralayıp zarar vermişti.
Bahar Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş tedavisinin ardından cezaevine geri gönderilmişti.