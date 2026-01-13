Candaş Tolga Işık'ın baba acısı
Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Candaş Tolga Işık'ın babası Emin Işık, Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi
Gazeteci ve televizyon programcısı Candaş Tolga Işık’ın babası Emin Işık, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emin Işık'ın cenaze namazı Karacaahmet Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılındı. Cenazeye; siyaset, medya ve sanat dünyasından pek çok isim katılarak Işık ailesinin acısını paylaştı. Kılınan cenaze namazının ardından Emin Işık’ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze ve defin boyunca babasının tabutu başından ayrılmayan Candaş Tolga Işık, taziyeleri kabul ettiği sırada yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle ayakta durmakta zorlandığı görüldü.