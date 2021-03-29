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Caner Cindoruk: İşportacılık yapmış olmanın kötü bir yanı yok

Behzat Uygur, babası Nejat Uygur ile ilgili anısını anlatırken Caner Cindoruk'a dair bir itirafta da bulunmuştu. Cindoruk'un bir zamanlar mendil sattığını açıklayan Uygur, "Şimdi çok beğenilen bir oyuncu oldu" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncunun bu sözlerinin ardından açıklama yapan Cindoruk, "Kötü bir yorum gerektirecek durum yok. İşportacılık yapmış olmanın kötü bir yanı da yok" dedi

Caner Cindoruk: İşportacılık yapmış olmanın kötü bir yanı yok - Magazin haberleri
"İşportacılık yapmış olmanın kötü bir yanı yok"
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HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Behzat Uygur, yıllar önce babası Nejat Uygur ile birlikte Adana turnesinde yaşadıkları bir anıyı anlatmıştı.

"Bir Adana turnesindeydik" diyen Uygur, "Babam, mendil ya da şeker satan kısa pantolonlu bir çocuğu oyuna davet etti. Çocuk, 'Bunları satmam lazım' deyince babam, 'Ben hepsini aldım. Şimdi tiyatroya gelir misin?' diye sordu. Çocuk, 'Gelirim' deyince, otobüse aldı, tiyatroya götürdü. Bir de imzalı fotoğrafını verdi" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından bahsettiği kişinin son dönemin popüler oyuncusu Caner Cindoruk olduğunu açıklayan Behzat Uygur, "Şimdi çok beğenilen bir oyuncu oldu" demişti.

Uygur'un bu sözlerinin ardından Cindoruk, Twitter hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Sessiz Şarkıcı' adlı hikaye kitabımda da, Nejat ustanın belgesinde de anlattığım bir hikayedir bu zaten... Kötü bir yorum gerektirecek bir durum yok. İşportacılık yapmış olmanın kötü bir yanı da yok. Sadece mendil değil abi, tokaydı sattığım :)" şeklinde konuştu.

Bu anıyı, Caner Cindoruk da 2020'de Behzat Uygur'un belgeselinde anlatmıştı.

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