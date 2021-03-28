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HaberlerFiskosBehzat Uygur'dan Caner Cindoruk itirafı! "Mendil satıyordu" - Magazin haberleri
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Behzat Uygur: Caner Cindoruk mendil satıyordu

Oyuncu Behzat Uygur, babası Nejat Uygur ile ilgili anısını anlatırken Caner Cindoruk'a dair bir itirafta da bulundu. Cindoruk'un bir zamanlar mendil sattığını açıklayan Uygur, "Şimdi çok beğenilen bir oyuncu oldu" ifadelerini kullandı

Behzat Uygur'dan Caner Cindoruk itirafı!
HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Behzat Uygur, yıllar önce babası Nejat Uygur ile birlikte Adana turnesinde yaşadıkları bir anıyı anlattı.

"Bir Adana turnesindeydik" diyen Uygur, "Babam, mendil ya da şeker satan kısa pantolonlu bir çocuğu oyuna davet etti. Çocuk, 'Bunları satmam lazım' deyince babam, 'Ben hepsini aldım. Şimdi tiyatroya gelir misin?' diye sordu. Çocuk, 'Gelirim' deyince, otobüse aldı, tiyatroya götürdü. Bir de imzalı fotoğrafını verdi" ifadelerini kullandı.

Ardından bahsettiği kişinin son dönemin popüler oyuncusu Caner Cindoruk olduğunu açıklayan Behzat Uygur, "Şimdi çok beğenilen bir oyuncu oldu" ifadelerini kullandı.

Bu anıyı, Caner Cindoruk da 2020'de Behzat Uygur'un belgeselinde anlatmıştı.

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