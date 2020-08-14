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Caner Erdeniz'in Deniz Bulutsuz sessizliği

Oyuncu Müge Boz'un eşi Galatasaray'da forma giyen basketbolcu Caner Erdeniz, dün akşam Etiler'de bir mekanda arkadaşları ile buluştu. Çıkışta görüntülenen Erdeniz, 4 yıl önce Deniz Bulutsuz'u taciz ettiği yönündeki haberler karşısında sessiz kaldı

Caner Erdeniz, Deniz Bulutsuz
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Müge Boz'un basketbolcu eşi Caner Erdeniz, geçtiğimiz akşam Etilerde objektiflere takıldı. Bir mekanda arkadaşları ile sohbet eden Erdeniz'in çıkışta keyifli olduğu görüldü.

Erdeniz, muhabirlerin, 4 yıl önce Deniz Bulutsuz'u taciz ettiği haberleriyle ilgili sorulan sorular karşısında sessiz kaldı.

MAHKEMEYE VERMİŞTİ

Deniz Bulutsuz, 4 yıl önce Bebek'teki bir mekanda Caner Erdeniz'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek Erdeniz'i mahkemeye vermişti.

Daha sonra "Cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından geçtiğimiz aylarda yeniden yargılanmıştı.

Sanık Caner Erdeniz, yeniden yapılan yargılamada, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, sanık Erdeniz hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Caner Erdeniz ile eşi Müge Boz, daha sonra sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklamada bulunarak, "Sadece tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklı bir dava olduğunu bilmenizi istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

OZAN GÜVEN'E DAVA AÇTI

Geçtiğimiz aylarda Deniz Bulutsuz'un, Ozan Güven ile ilişkisi olaylı bir şekilde bitmişti. Bulutsuz, Güven'den şiddet gördüğünü söyleyerek oyuncuya dava açmıştı.

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