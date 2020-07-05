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11 Eylül 2016 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte Bebek-Arnavutköy caddesi üzerinde bulunan bir barda eğlenen Deniz Bulutsuz, kendisine arkasından sarılıp boynunu ve yanağını öpmeye çalışınca tepki göstererek yanından uzaklaştırdığını iddia ettiği Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'den şikayetçi oldu.

Bulutsuz'a yönelik "Cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı.

Sanık Caner Erdeniz yeniden yapılan yargılamada, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Erdeniz hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Şubat ayında oyuncu eşi Müge Boz ile açıklamalarda bulunan Erdeniz, "Sadece tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklı bir dava olduğunu bilmenizi istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Caner Erdeniz, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Arkadaşlarımla dışarı çıktık. Mekandan tam ayrılmadan önce arabamı çağırdım. Arabayı beklerken sokakta kalabalık içinde bir kız arkadaşımı gördüğümü zannettim. Yanına "Merhaba" demek için gittim. Omzuna dokundum. Bir anda döndüğünde o olmadığını anladım, "Pardon" işareti yaparak arabama bindim ve gittim. Ondan 2 hafta sonra karakoldan telefon geldi. Karakola ifade vermek için çağırıldım.

Olayı sordum, olayı anlattıklarında şok oldum. "Böyle bir olayın içinde yer almadım, yanlış anlaşılma var" dedim. Avukatımı bile aramadım, bu olayın buraya geleceğini düşünmedim. Gittim, kendim ifade verdim. Yani dava tutanaklarında yer aldığı şekilde, olay aynen bu şekilde gerçekleşmiştir. Zaten sokakta kalabalık içindeydik. Ben uzaktan bir arkadaşıma benzettim gibi görüp, omzuna dokundum. Fiziksel temas olarak sadece omzuna dokundum ve bu anlattıklarım dışındaki iddiaların hepsi gerçek dışıdır.

Zaten ben 3 kuşak kadınla büyüdüm. Ablam, annem ve anneannem... Onlardan öğrendiğim sevgi, saygıdan ben hiçbir kadına saygısızlık ve bu tarz bir şey yapmam söz konusu değildir. Bir de ben o kişi varisinden bu dava süresince özür diledim. Zaten mahkeme de 2 yıl sonra para cezası vererek olayı kapattı.