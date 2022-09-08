Ağabey-kardeş el ele!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Caner Erkin çocuklarıyla alışveriş turunda - Magazin haberleri
ABONE OL

Caner Erkin çocuklarıyla alışveriş turunda

2017 yılında nikah masasına oturduğu Şükran Ovalı'yla mutlu birlikteliği süren Caner Erkin, önceki gün kızı Mihran Ela ve Asena Atalay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Çınar ile gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Çocuklarıyla alışveriş turuna çıkan futbolcu, keyifli halleriyle dikkat çekti

Caner Erkin çocuklarıyla alışveriş turunda - Magazin haberleri
Ağabey-kardeş el ele!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne transfer olan futbolcu Caner Erkin, geçtiğimiz gün oğlu Çınar ve kızı Mihran Ela ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Çocuklarıyla birlikte vakit geçiren Erkin, oğlu ve kızıyla birlikte bir restoranda yemek yedi.

33 yaşındaki futbolcu, yemek yedikten sonra çocuklarıyla birlikte okul alışverişi yapmak için mağazaları dolaştı.

İLK EVLİLİĞİ 6 YIL SÜRDÜ

Öte yandan 2010'da nikah masasına oturan Caner Erkin ile Asena Atalay, 2016'da boşanmıştı. Çiftin oğulları Çınar, 2011 yılında dünyaya gelmişti.

Erkin, daha sonra oyuncu Şükran Ovalı ile 2017'de evlenmişti. Kızları Mihran Ela'yı 2018'de kucağına alan ünlü çiftin, birlikteliği sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emina Jahovic'in keyfi yerinde - Magazin haberleri
MAGAZİN Emina'nın keyfi yerinde
Yusuf Güney: Stüdyo çalışmaları için döndüm - Magazin haberleri
MAGAZİN "Stüdyo çalışmaları için döndüm"
Yasemin Şefkatli'nin arkadaş buluşması - Magazin haberleri
MAGAZİN Arkadaş buluşması
Muazzez Ersoy: Gündemi takip etmeye zaman kalmıyor - Magazin haberleri
MAGAZİN "Gündemi takip etmeye zaman kalmıyor"
Burcu Binici ile eşi Tankurt Manas'tan ev alışverişi! Yürüyen merdivenlerde sarmaş dolaş - Magazin haberleri
MAGAZİN Önce nikah sonra alışveriş!
Vedat Milor: Kayınpederim ile kayınvalidem beni deli zannetti! - Magazin haberleri
MAGAZİN "Kayınpederim ile kayınvalidem beni deli zannetti"
Tarkan'a olan benzerliğiyle dikkat çekmişti! Popstar yarışmasıyla şöhreti yakalayan Abidin Özşahin bakın şimdi ne halde!
MAGAZİN Popstar Abidin bakın şimdi ne halde!
Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
MAGAZİN İnanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
Akasya Durağı'nın Dilek'i olarak hafızalara kazınmıştı! Osman Ağa'nın kızını bir de şimdi görün!
MAGAZİN Akasya Durağı Dilek'i bir de şimdi görün!
Harry Styles ile Chris Pine arasındaki tükürme meselesinde yeni gelişme
MAGAZİN Tükürme yok

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.