"ARTIK KENDİMİ DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"

Öte yandan Şükran Ovalı, geçtiğimiz aylarda kızının doğumundan sonra nasıl bir değişim yaşadığını anlatmıştı.

Samimi açıklamalarda bulunan Ovalı, "Anne olmadan önce sanki daha fazla kendinizi etrafa onaylatmaya çalışıyorsunuz, meslek hayatınızı da özel hayatınızı da... Ama Mihran'la birlikte ben de bir birey olduğumun farkına vardım. Onaylatma duygum kalmadı ve hayatta en çok kızımı sevecek olmak rahatlattı beni. Mihran olmadan önce sanki eksikmişim ve kızımla tamamlandığımı hissediyorum. Onunla yeniden doğdum diyebilirim. Hep güçlü bir kadındım ama artık daha güçlü hissediyorum kendimi. Hamdım, piştim diyebilirim." demişti.