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Şükran Ovalı-Caner Erkin çiftinin kızı Mihran Ela 4 yaşında!

Oyuncu Şükran Ovalı ile futbolcu Caner Erkin çiftinin kızı Mihran Ela, 4. yaşına girdi. Sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulunan Ovalı, kızına "Canım kızım iyi ki doğdun. Dilerim hep iyi insanlarla karşılaş! Hayatta sana, senin kadar cömert davransın. Hep söyledim; bu hayatta en çok senin annen olmayı sevdim" sözleriyle seslendi

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  • Şükran Ovalı-Caner Erkin çiftinin kızı Mihran Ela 4 yaşında! - Magazin haberleri

    2017 yılında nikah masasına oturan Şükran Ovalı ile Caner Erkin, kızları Mihran Ela'yı 2018'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftin kızları, 4. yaşına bastı.
  • Şükran Ovalı-Caner Erkin çiftinin kızı Mihran Ela 4 yaşında! - Magazin haberleri

    Mihran Ela'nın doğum günü için parti organize eden Ovalı ve Erkin, evlerinin bahçelerini balonlarla süsledi.
  • Şükran Ovalı-Caner Erkin çiftinin kızı Mihran Ela 4 yaşında! - Magazin haberleri

    Kutlamaya; Songül Öden, Hazal Kaya ve Gözde Seda Altuner gibi ünlü isimler de katıldı. Çift, o anları da sosyal medya hesaplarından yayınladı.
  • Şükran Ovalı-Caner Erkin çiftinin kızı Mihran Ela 4 yaşında! - Magazin haberleri

    "HAYAT SANA, SENİN KADAR CÖMERT DAVRANSIN"

    Ovalı, eşi ve kızı ile objektif karşısında verdiği bu poza, "Canım kızım iyi ki doğdun. Dilerim hep iyi insanlarla karşılaş! Hayatta sana, senin kadar cömert davransın. Hep söyledim; bu hayatta en çok senin annen olmayı sevdim." notunu düştü.
  • Şükran Ovalı-Caner Erkin çiftinin kızı Mihran Ela 4 yaşında! - Magazin haberleri

    Caner Erkin de aile fotoğraflarını "İyi ki iyi ki doğdun sevgilim, sana çok aşığım canım kızım." notuyla yayınladı.
  • Şükran Ovalı-Caner Erkin çiftinin kızı Mihran Ela 4 yaşında! - Magazin haberleri

    Çiftin paylaşımları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Erkin ailesinin fotoğraflarına; Songül Öden, Demet Akalın, Nursel Köse, Gonca Vuslateri, Emel Müftüoğlu, İdil Fırat ve Emre Karayel gibi ünlü isimler yorum yaptı.
  • Şükran Ovalı-Caner Erkin çiftinin kızı Mihran Ela 4 yaşında! - Magazin haberleri

    "ARTIK KENDİMİ DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"

    Öte yandan Şükran Ovalı, geçtiğimiz aylarda kızının doğumundan sonra nasıl bir değişim yaşadığını anlatmıştı.

    Samimi açıklamalarda bulunan Ovalı, "Anne olmadan önce sanki daha fazla kendinizi etrafa onaylatmaya çalışıyorsunuz, meslek hayatınızı da özel hayatınızı da... Ama Mihran'la birlikte ben de bir birey olduğumun farkına vardım. Onaylatma duygum kalmadı ve hayatta en çok kızımı sevecek olmak rahatlattı beni. Mihran olmadan önce sanki eksikmişim ve kızımla tamamlandığımı hissediyorum. Onunla yeniden doğdum diyebilirim. Hep güçlü bir kadındım ama artık daha güçlü hissediyorum kendimi. Hamdım, piştim diyebilirim." demişti.
  • Şükran Ovalı-Caner Erkin çiftinin kızı Mihran Ela 4 yaşında! - Magazin haberleri

    "EVLİLİĞE HİÇ CESARETİM YOKTU"

    Eşi Caner Erkin'le tanışmadan önce evlenme ve anne olma fikrine sıcak bakmadığını dile getiren 37 yaşındaki oyuncu, "Düşünmüyordum, çok da isteğim hatta cesaretim yoktu evliliğe ama her zaman çok anaç biriydim. Çok şükür ki Caner’le yollarımız kesişti." ifadelerini kullanmıştı.
  • Şükran Ovalı-Caner Erkin çiftinin kızı Mihran Ela 4 yaşında! - Magazin haberleri

    "İYİ Kİ VAZGEÇMEDİ"

    Ovalı, "Tanıştınız, Caner Bey'in ısrarları bitmedi, peki 'Hayır' cevabını nasıl 'Evet'e çevirdi eşiniz?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

    İstikrar sabır ve cesaret... Hep teşekkür ediyorum vazgeçmediği için. Önyargı işte... Her türlüsü zarar, neyse ki sonuç güzel.

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