2017 yılında evlenen ve kızları Mihran'ı 8 ay önce kucaklarına alan Erkin çifti öğlen saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde önce yemek yedi sonra doyasıya alışveriş yaptı.

Bir restorana yürüdükleri sırada objektiflere takılan Caner Erkin ve Şükran Ovalı uzun süre açık alanda oturarak güneşli havanın tadını çıkardılar.

Son olarak kestirdiği saçlarının modeli ve verdiği kiloları ile gündem olan Ovalı'nın şapka kullanması dikkatlerden kaçmadı. Yedikleri yemeğin ardından alışveriş merkezine giren ünlü oyuncu ve eşi uzun süre hem kendileri hem de kızları için uzun süre alışveriş yaptılar.