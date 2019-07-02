Canevim dizisi güçlü senaryosu ve yetenekli oyuncu kadrosu ile 2019 yazına damga vuruyor. Koliba Filmden Ata Türkoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği Canevim dizisinin yönetmeni ise Adnan Gülerdir. Peki Canevim dizisi konusu ne? Canevim dizisi oyuncuları kimler? Canevim 6.bölüm fragmanı yayınlandı!

CANEVİM 6.BÖLÜM FRAGMANI

CANEVİM 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CANEVİM DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Canevim Dizisi Konusu

Canevim dizisinde Maraz Ömer isimli öksüz ve yetim bir genç ile Ceylan isimli fakir bir kızın aşkını izleyeceğiz. Evlilik planları yapan iki genç çalışıp para kazanmak ister; Ömer Kars’a şantiyeye gider Ceylan’da temizliğe. Ceylan gitti bir temizlik işinde zengin ve şımarık bir genç olan Taylan’ın tacizine uğrar ve hikaye başlar.

Canevim Oyuncuları

Aras Aydın(Ömer) Maraz Ömer -Karam-

Aras Aydın 2 temmuz 1989 Eskişehir doğumludur ve 30 yaşının içindedir. Aras Aydın İstanbul Devlet Üniversitesi mezunudur. İlk olarak Stv’nin efsane dizisi Şefkat Tepe dizisinde yer almış ve oyunculuk deneyimi yaşamıştır. Kiraz Mevsimi dizisinde hayat verdiği Emre karakteri ile tanınan ve çok sevilen Aras Aydın İnadına Aşk ve N’olur Ayrılalım dizileri ile çok sevilmiştir; ancak yakışıklı oyuncu Aras Aydın son olarak Masum Değiliz ve Altınsoylar dizileri ile büyük bir hüsran yaşamış dizi iki sefer yayına alınmasına rağmen tutmamıştı.

Canevim dizisinde Ömer yakışıklı zeki ve ahlaklı; korkusuz ve mert bir gençtir. Genç kızların sevgilisi olan Ömer Ceylan’a aşık olur. İnşaat işleriyle uğraşan Ömer’in anne babası yoktur sadece hacı anne dediği bir babaannesi vardır.



Biran Damla Yılmaz (Ceylan)

Atv nin yeni dizisi Canevim’de Ceylan karakterini oynayacak olan Biran Damla Yılmaz 28 Haziran 1997 yılında İstanbul Gebze’de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda oyuncuları taklit etmesi ailesinin onu ajansa yazdırmasına sebeb olmuş. Bu şekilde oyunculuk dünyasına giriş yapan Biran Damla Yılmaz 14-15 yaşlarında sektöre giriş yapmıştır. Onu üne kavuşturan dizi Kırgın Çiçekler olmuştur. Bu dizide Eylül karakteri ile üne kavuşmuştur.



Kırgın Çiçekler dizisinde Kemal adında bir üvey babanın yanında Eylül karakterini oynayan Biran gerçek hayatta da üvey babasıyla yaşamaktadır. Onun başarısı belki de bu yüzdendir. Halen Konservatuvar okuyan Biran Damla Yılmaz Çılgın Dershane filminde oynamıştır. 21 yaşındaki Biran Damla Yılmaz 1,64m boyunda 54 kg ağırlığındadır.

Biran Damla Yılmaz ile ilgili merak edilen konulardan biri de aşk hayatı. Bu konuda yaptığımız araştırmada Biran’ın 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Tarık Uğur Özenbaş ile aşk yaşadığı ancak şu anda Serdar Kayabalı ile birlikte oldukları söyleniyor.

Canevim dizisinde Ceylan akıllı, güçlü ve güzel bir kızdır. Fakirlik bir hayat süren Ceylan başına gelen her şeye rağmen ayakta kalmayı başaracaktır. Ceylan’ın en büyük hayali Karam diye sevdiği Ömer ile evlenebilmektir.

Ezgi Şenler (Müjgan)

Ezgi Şenler profesyonel bir dansçı ilen sinema ve dizi oyuncusu olarak Türkiye’ye kendini ispat etmiştir. Ezgi Şenler 1993 Ankara doğumludur ve 26 yaşındadır. Ankara Devlet Opera ve Balaesinde Bale eğitimi alan Ezgi Şenler Hacettepe Üniversitesi Klasik Bale de lisans eğitimine devam etmiştir. Bodrum Masalı dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ezgi Şenler 1.68 cm boyunda ve 55 kg’dır. Bodrum Masalı dizisinin Aslı’sı Ezgi Şenler son olarak Nefes Nefese dizisinde hayat verdiği Mercan karakteri ile tanınmıştır.



Müjgan güzeller güzeli ve akıllı bir kızdır. Ceylan’ın kardeşi ola Müjgan biraz vurdum duymazdır. Fakir bir hayat sürmekte ve bundan da sürekli şikayet etmektedir. Müjgan’ın güzelliği başına dert olacaktır.

Ömrüm Nur Çamçakallı (Minik Ayşe)

Ömrüm Nur Çamçakallı 3 mayıs 2010 İstanbul doğumludur ve 9 yaşında olan genç yetenek ilkokul 3. sınıf öğrencisidir. İlk oyunculuk deneyimini Kırgın Çiçekler dizisinde yaşayan Ömrüm Nur Çamçakallı 2018 yılında ise Can Kırıkları dizsiinde Küçük Leyla olarak ekranlarda yer aldı. Ömrüm Nur Çamçakallı’nın en çok dikkat çektiği proje ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisi olmuştur. Genç yetenek No:309 dizisinin kadrosunda da yer alma başarısı göstermiştir.

Ayşe akıllı tatlı ve laf ebesi bir çocuktur. Daha ilk okula gitmektedir ama büyümüşte küçülmüş gibi her şeyden haberdardır. Ayşe Ceylan’yın yeğeni Elvan’ın kızıdır; ancak Ayşe dedesi ve anneannesini anne ve baba bilmektedir. Bu gerçeği evde kimse bilmemektedir.

Burcu Tuna (Elvan)

16 Mart 1986’da Ankara’da dünyaya gelen Burcu Tuna 33 yaşındadır. Sinema ve dizi oyuncusu olan Burcu Tuna Muhteşem Yüzyıl ve Eve Düşen Yıldırım gibi dizilerde önemli rollerde yer almıştır. Son olarak 2015 yapımı ve erken final yapan Sen Benimsin dizisinde yer almıştır.

Elvan Ceylan’ın büyük ablasıdır. Yaşadığı acı günler sonrası ruhsal problemler yaşamakta ve kızı Ayşe’yi ihmal etmektedir.

Rıza Akın (Hamza)

Rıza Akın 5 Eylül 1957 Adana doğumludur ve 62 yaşındadır. Deneyimini tiyatro sahnelerine borçlu olan Rıza Akın Kardeş Payı dizisinde hayat vediği Tahsin karakteri ile televizyonda çok sevildi. Rıza Akın son olarak yer aldığı Yuvamda ki Düşman dizisi ile büyük bir şok yaşamıştır ve dizisi daha bir kaç bölüm geçmeden final yapmıştır. Son dönemde Cesur Yürek ve Maral: En Güzel Hikayem dizilerinde yer almıştır.

Hamza Ceylan’ın babasıdır. Ailesini bir arada ve ayakta tutabilmek için inşaat işlerinde çalışır.

Zuhal Gencer Erkaya (Günnur)

Zuhal Gencer Erkaya 13 Temmuz 1961 İstanbul doğumludur ve 58 yaşındadır. Çok deneyimli bir tiyatro oyuncusu olan Zuhal Gencer Erkaya son olarak ise Gülizar dizisinde Candan karakterine hayat vermiştir.

Günnur Ceylan’ın ve Haksever ailesinin çilekeş annesidir. En çokta yaşadıklarından sonra ruh sağlığı bozulan Elvan’a üzülür.

Özgür Çevik (Taylan TANBAY)

Özgür Çevik 27 Mayıs 1981 yılında Başkent Ankara’da dünyaya gelmiştir ve şuanda 38 yaşının içindedir. Hem oyuncu hemde şarkıcı olan Özgür Çevik Yabancı Damat dizisinde Niko karakteri ile ünlenmiştir. Özgür Çevik son yıllara Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği Toprak öğretmen karakteri ile damga vurmuştur. Özgür Çevik Canevim dizisinde yer klsa da dizi tutmayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır.

Özgür Çevik ve Canevim dizisinde hayat vereceği Taylan Tanbay karakteri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız

Kimdir?

Taylan Feryal’ın şımarık oğludur. Taylan havuz partisinde Ceylan’ı taciz eder. Sinirlenen Ceylan’ın Taylan’a attığı tokat büyük bir krize neden olur. Taylan obsesif bir kişiliktir.

Nihan Büyükağaç (Feryal Tanbay)

Nihan Büyükağaç Cesur Ve Güzel dizisinde hayat verdiği Adalet karakteri ile tanınmıştır. 1981 yılında İstanbul’da Nihan Büyükağaç şuanda 38 yaşındadır. Ankara Üniversitesi Tiyatro mezunu olan Nihan Büyükağaç aslında ilk olarak Fırtına dizisinde oyunculuk kariyerine başlamıştır. Özellikle Sevdaluk, Gönül İşleri dizilerinde önemli oyunculuk deneyimleri yaşamıştır. Son olarak İkizler Memo-Can dizisinde Meral karakterine hayat vermiştir.

Feryal ve Melis iki güzel kardeştir. Zengin bir kadın olan Feryal Tanbay’ın evine temizliğe giden Ceylan Feryal’in şımarık oğlu Taylan tarafından taciz edilir.

Simge Selçuk (Melis Korkmaz)

Simge Selçuk 1975 Ankara doğumludur ve 34 yaşının içindedir. İlk dizi deneyimini Ferhunde Hanımlar dizisi ile yaşamıştır. Bilent Üniversitesi sahne sanatları mezunu olan Simge Selçuk son olarak Kalbimde ki Deniz dizisinde Raşel karakterine hayat vermiştir. Güzel Köylü dizisinde hayat verdiği Nihal karakteri ile çok sevilmiştir.Simge Selçuk için önemli projelerden biri de Avrupa Avrupa dizisidir bu dizi ile çok tanınmıştır.

Melis Feryal’in kardeşidir. Zenginlik ile başı dönmüştür. Kendi halindedir dünyayı çok umursamaz bir tiptir. Daha önce ablası onu psikolojik bunalım geçirmesi sebebi ile kliniğe kapatmıştır.

Bedia Ener (Hacı Anne)

Bedia Ener 1954 yılında Uşak’ta dünyaya gelmiştir ve 65 yaşının içindedir. Yılların deneyimi tiyatrocularından biri olan Bedia Ener hala tiyatro sahnelerinde rol almaya devam etmektedir. Son olarak İsimsizler isimli Kanal D dizisinde Fatih’ina annesi olarak yer alan Bedia Ener daha önce de Çifte Saadet dizisinde yer almıştır.

Hacı Anne Ömer’in babaannesidir ve Ömer’in hayata ki tek varlığıdır.

Münire Apaydın (Aytül)

Münire Apaydın 1.78 cm boyunda ve 63 kg ağırlığındadır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan deneyimli oyuncu aslen Manisa’lıdır. 1979 doğumlu olan Münire Apaydın 40 yaşının içindedir. Münire Apaydın son olarak Savaşçı dizisinde Handan karakterine hayat vermiştir.

Aytül Ceylan’ın mahalleden komşularıdır. Aytül para kazanabilmek için temizliğe gider. Aytül Feryal’ın evinde çalışır. Para göz ve güvenilmez bir kadındır.

Tolga Evren (Sezgin)

Tolga Evren 29 Aralık 1973 doğumludur ve 46 yaşındadır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro mezunudur ve Beyaz Karanfil dizisi önemli dizilerinden biridir. Tolga Evren son olarak yine Koliba filmin Yeter dizisinde yer almıştır.

Emre Melemez(Şevki)

9 Temmuz 1975 doğumlu olan Emre Melemez aslen İstanbulludur ve 44 yaşındadır. Son olarak Kanatsız Kuşlar dizisinde Lütfü olarak ekranlarda yer almıştır. Kertenkele dizisinin Yarma Namık’ı olarak tanınır.

Şevki yıllar önce Hamza’dan aldığıborç para ile nalbur dükkanı açmış ve zengin olmuş namussuz bir adamdır.

Özlem Çakman(Necmiye)

Özlem Çakman 1994 İstanbul üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Mahallenin Muhtarlar dizisinin yönetmenliğini üstlendi. Son olarak ise Kalbimin Sultanı dizisinde ise Lebibe Hanım karakterini canlandırdı.

Halim Ercan(Birol)

Birol Hamza’nın dükkan sahibi ve patronudur. Aslında Hamza’nın arkadaşının oğludur. Paracı bir adamdır.

Güvenç Selekman(Cenk)

Cenk şirkette çalışan Taylan ile samimi bir personeldir.

Gökçe Aydın (Ebru)

Gökçe Aydın oyunculuğa çok beni başlayan bir isimdir. Daha önce bilinen bir dizisi yoktur. Canevim dizisi ilk oyunculuk deneyimidir.

Ebru yıllardır Taylan’a aşık olan ancak Taylan’ın umursamadığı zengin ve güzel bir kızdır. Şımarıklığı yüzünden Taylan ondan ağır intikamlar alır.

Cenk Hakan Köksal (Fikret)

Ömer’e düşman bir adam. Ömer’i kaçıracak. Taylan’ın emri ile iş yapacak.

Slagana Vujosevik (Kristina)

Kristina Ömer’e aşık bir kızdır. Ömer Kristina’ya yardım edecektir.