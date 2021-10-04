Çocuğunu okula götürüyordu! Kahreden haber! 0:00 / 0:00

AA

Tekirdağ Çorlu'da alınan bilgiye göre, Remzi A. (44), üç ay önce boşandığı Ayşe A.'ya (43) kızını okula götürdüğü sırada Doğan Sokak'ta tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

AA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaralı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ayşe A.'nın cenazesi, savcının incelemesi sonrası Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞAHİTLİK YAPAN KİŞİYE GİTTİ

Olay yerinden motosikletle kaçan Remzi A., eski eşiyle boşanma davalarında şahitlik yapan Volkan A.'nın (41) Yazgan Sokak'taki evine gitti.

EŞİ VE ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE VURDU

Zemin kattaki eve camı kırarak giren zanlı, uyuyan Volkan A'yı silahla yaraladı.

Olay sırasında eşi ve iki çocuğunun evde olduğu öğrenilen Volkan A., 112 Acil Servis ekibince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.