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Müebbet hapis istendi! Polisi böyle bıçakladı!

İstanbul'da, siparişlerini getiren kuryeyi darp eden ve kendisine müdahale etmeye çalışan polisi bıçaklayan şüpheli hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelinin kuryeyi darp edip, polisi bıçakladığı anların görüntüsü ortaya çıktı

CANİ! Son dakika: Polise bı.aklı saldırı aneban kamerada! - VİDEO HABER
Müebbet hapis istendi! Polisi böyle bıçakladı!
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DHA

İstanbul'da, 2 Eylül 2020'de saat 03.30 sıralarında insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Kadıköy Fikirtepe'de bulunan parkta arkadaşıyla Hakan Esertaş, tekel bayiinden 145 lira tutarında sipariş verdi.

Siparişleri getiren Ruslanbek Rajabov; kendisine 200 lira veren Esertaş'a, yanında bozuk para olmadığını, yakında bulunan bir siteye sipariş götüreceğini ve kendisi ile birlikte gelmesi halinde paranın üstünü orada verebileceğini söyledi.

POLİS, KURYEYİ DARPTAN KURTARDI

DHA'da yer alan habere göre Esertaş ve Rajabov sitenin önüne geldikleri sırada aralarında tartışma çıktı. Esertaş, kuryeyi darp etmeye başladı. O sırada olay yerinin yakınında oturan polis memuru Osman Şahal (35) olaya müdahale ederek kuryeyi darp edilmekten kurtardı.

POLİSİ SIRTINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLADI

Hakan Esertaş, bu sefer de polis memuruna saldırdı. Şüpheli cebinden çıkardığı bıçakla polis memurunu sırtından ve karnından bıçakladı. Sitenin güvenlik görevlisi Cemil G. de hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından Hakan Esertaş tutuklanırken hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisi aylar sonra tamamlandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Kasten öldürmeye teşebbüsten ve basit yaralama suçlarından dava açılan şüpheli Hakan Esertaş, müebbet hapis istemi ile İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Olay anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

KURYE ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Öte yandan Esertaş'tan şikayetçi olduğunu söyleyen Özbek asıllı Ruslanbek Rajabov, bir süre sonra şikâyetinden vazgeçti. Rajabov, kendisini darp eden kişiyi ise teşhis edemediğini öne sürerken Şahal'ın avukatları, kurye Rajabov'un çalışma izninin ve ehliyetinin olmadığını tespit etti.

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