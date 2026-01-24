Habertürk
        Haberler Magazin Tarkan: Canım eşim bu şarkı sana geliyor

        Tarkan: Canım eşim bu şarkı sana geliyor

        Tarkan, dün akşam verdiği 4'üncü konserde, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'ya olan özlemini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 14:30 Güncelleme: 24.01.2026 - 14:30
        "Canım eşim bu şarkı sana geliyor"
        Tarkan, konser serisinin 4'üncü gecesi için dün akşam yeniden Volkswagen Arena sahnesindeydi. Semiramis Pekkan, Enis Arıkan, Hazal Kaya, Ece Dağıstan, Gazapizm, Seda Bakan ve Jamal Aliyev gibi ünlü isimler de konserdeydi.

        Tarkan, bir ara sahnede eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'ya olan özlemini dile getirdi. Tarkan; "Eşim ve kızım burada değil, ayrı olunca değerlerini daha fazla anlıyorum. Hayatımdaki yerleri o kadar özel ki" sözleriyle, dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

        Tarkan, 2017'de Pınar Dilek ile evlenmişti.
        Ünlü şarkıcı; "Hele kızımı çok özledim, ilk kez bu kadar ayrı kalıyoruz, her gün görüntülü konuşuyoruz" diyerek, sevenleriyle dertleşti.

        Tarkan ve Pınar Tevetoğlu'nun 2018'de Liya adında kızları dünyaya gelmişti.
        Tarkan; "İnsanın hayat arkadaşı başka bir şey… Canım karım, bu şarkı sana geliyor" sözleriyle, 'Beni Çok Sev' isimli şarkısını eşine ithaf etti.

        Tarkan'ın konser serisi, ocak ayı sonuna dek devam edecek.

