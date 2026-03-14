        Haberler Gündem Güncel Çankaya'da emeklilere özel lokal açıldı | Son dakika haberleri

        Çankaya'da emeklilere özel lokal hizmete açıldı

        Çankaya Belediyesi tarafından emeklilerin sosyal yaşamına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen İlker-Mürsel Uluç Emekli Lokali, törenle hizmete açıldı

        Giriş: 14.03.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Ankara'da, Çankaya Belediyesi tarafından hayata geçirilen İlker-Mürsel Uluç Emekli Lokali, törenle hizmete açıldı. İlker-Mürsel Uluç Emekli Lokali’nin açılış törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP İl Başkanı Ümit Erkol ile çok sayıda kişi katıldı.

        Proje kapsamında emeklilerin bir araya gelerek sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabileceği yeni bir buluşma noktası oluşturuldu. Emekliler buradaki kent bostanı, toplantı salonu, spor parkuru ve el becerileri kurslarından faydalanabilecek.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, törendeki konuşmasında, belediyeciliğin yalnızca yüksek binaları dikmeyle olmadığını, betondan boğulmuş Ankara'da yeşili artırmakla, her kesimin ihtiyacına göre hareket etmekle olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Yavaş, "Ankara'da bizler seçimle gelmeden önce biliyorsunuz paketler dağıtılıyordu, makarna paketleri vesaire. Dediler ki, 'Eğer bunlar belediyeyi kazanırsa bu yardımları kesecek.' 5 yıl boyunca gördüler ki bırakın paket dağıtmayı, Başkentkart süreciyle herkesin, her annenin kendi çoluğunun çocuğunun ihtiyacını gidip esnaftan satın alarak karşılayabileceği, gerçek ihtiyacı neyse onu karşılayacağı bir şekilde, yani bir elin diğerini görmediği ve insanca bir destek programı başlattık" dedi.

        Genel seçimlere işaret eden Yavaş, "Bundan sonra herkesin çok daha rahat, huzurlu ve mutlu yaşayacağı bir Türkiye'ye hep birlikte gideceğiz ilk erken seçimde. Çankaya Köşkü’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir Cumhurbaşkanı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu yeni bir anlayışla, yeni bir bakışla, halkı önceliğe alan bir iktidarda inşallah hep mutlu, huzurlu günlerde buluşmayı diliyorum Cenabı Allah'tan" ifadelerini kullandı.

        Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ise emeklilere verilen hizmetin lütuf olmadığını belirterek, "Bugün emekliler maalesef içinde bulundukları koşullarda 'Maaş istemiyoruz, yeter ki ödediğimiz primleri geri verin' der vaziyete gelmiştir. Bazen duyuyoruz. Yurt genelinde kent lokantalarını, emekli lokallerini, çay, çorba vesaire ikramları bazen küçümseyen, bazen hafife alan çeşitli söylemler oluyor. Buradan seslenmek istiyorum. Biz emeklilerle çayımızı, çorbamızı, sosyal tesislerimizi paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Siz de emekliyi bir bardak çaya, bir tas çorbaya muhtaç ettiğiniz için ne kadar utanç duysanız yeridir. Bizler kim ne derse desin, hangi baskı unsurlarını kullanırsa kullansın, kaynaklarımızı hangi şekilde keserse kessin, sizin vergilerinizle oluşan bütçemizi yine sizler için harcamaya, kullanmaya ve eşit, adil, şeffaf, dürüst bir yönetim anlayışıyla Çankaya’yı dayanışmanın, paylaşmanın, sevginin ve kardeşliğin kalbi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

