Çankırı'da 185 kilogram tütün ile 2 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bandrolsüz tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen iş yerlerinde yapılan aramada, 185 kilogram tütün, 2 bin 600 doldurulmuş makaron, 5 paket bandrolsüz tütün, 12 bin kilitli şeffaf poşet, 1370 mükerrer bandrol ile sigara kağıdı, dijital terazi, kompresör ve makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

İş yeri sahipleri E.A, F.A. ve A.A. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.