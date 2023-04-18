İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)-İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın hayatını kaybeden annesi Gülsün Çataklı (80), Çankırı'da toprağa verildi.
İsmail Çataklı'nın annesi Gülsün Çataklı, dün akşam yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Çankırı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çataklı için bugün Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde cenaze düzenlendi. Cenazede, Çataklı ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri bakan yardımcıları Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Çataklı'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Yapraklı Ramazan SARICI
2023-04-18 15:09:18
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