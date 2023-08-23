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        Çankırı'da yangında 3 ev ile 1 samanlık yandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 17:33 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:34
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        Çankırı'da yangında 3 ev ile 1 samanlık yandı
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        Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesinde arazide çıkan yangın, evlere sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev ve 1 samanlık yandı.

        Karataş köyünde arazide, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yayılan alevler, kısa sürede 1 samanlığa, ardından evlere sıçradı. İhbarla köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, 3 ev ile 1 samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Bayramören Kaymakamı Fatmagül Dalmış, Bayramören Belediye Başkanı Halil Muratoğlu, köye gelip, vatandaşlara geçmiş olsun diledi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Bayramören Ramazan SARICI

        2023-08-23 17:32:20

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