Çankırı'da orman yangını

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ilgaz ilçesi Bozatlı köyü yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla, bölgeye Çankırı'dan ve çevre ilçelerden itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 15 hektarlık alanda etkili olan yangına, 1 yangın söndürme helikopteri de havadan su atıyor. Ekipleri çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Ilgaz Ramazan SARICI

2023-08-26 16:50:19