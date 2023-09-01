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        Çankırı'da çoban, 25 büyükbaşı satıp kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 17:59 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:00
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        Çankırı'da çoban, 25 büyükbaşı satıp kaçtı
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        Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde, köylülere ait 25 büyükbaşı sahiplerinin haberi olmadan satan çoban kaçtı. Jandarma ismi açıklanmayan çoban ile 3 kişiyi yakalayıp gözaltına alındı, hayvanlar da sahiplerine teslim edildi.

        Ilgaz ilçesine bağlı Saraycık köyünde çobanlık yapan bir kişi, 11 kişiye ait 25 büyükbaşı sahiplerinin haberi olmadan 660 bin liraya sattıktan sonra kaçtı. Hayvan sahiplerinin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir köye götürüldüğü belirlenen hayvanlar, alınarak sahiplerine teslim edildi. Kaçan çoban ve olaya karışan 3 şüpheli de gözaltına alındı. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Ilgaz Ramazan SARICI

        2023-09-01 17:58:55

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