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        Bazanın içinde ölü bulunmuştu; kızı ve erkek arkadaşı tarafından öldürülmüş

        ÇANKIRI'da,kaybolduktan 3 gün sonra evindeki bazanın içinde ölü bulunan Ayşe Doğan (48) cinayetiyle ilgili gözaltındaki kızı E.D. (17) ile sevgilisi olduğu öğrenilen M.E.K., tutuklandı. E.D.'nin, sevgilisi M.E.K. ile birlikte annesini öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 21:38 Güncelleme: 10.11.2023 - 21:40
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        Bazanın içinde ölü bulunmuştu; kızı ve erkek arkadaşı tarafından öldürülmüş
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        ÇANKIRI'da,kaybolduktan 3 gün sonra evindeki bazanın içinde ölü bulunan Ayşe Doğan (48) cinayetiyle ilgili gözaltındaki kızı E.D. (17) ile sevgilisi olduğu öğrenilen M.E.K., tutuklandı. E.D.'nin, sevgilisi M.E.K. ile birlikte annesini öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi. 

        Fatih Mahallesi'nde oturan evli, 3 çocuk annesi Ayşe Doğan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 8 Kasım'da evdeki bazanın içinde Ayşe Doğan'ın cansız bedenini buldu. Doğan'ın vücudunda herhangi bir ize rastlanmazken, boğulma ve zehirlenme şüphesi üzerine çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Ayşe Doğan'ın eşi T.D. ve 2 çocuğu ile 1 M.E.K. isimli şüpheli gözaltına aldı. Doğan'ın cenazesi, dün kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Aile Kabristanında toprağa verildi.

        CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ; KIZI İLE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

        Cinayete kurban gittiği belirlenen Ayşe Doğan'ın gözaltındaki kızı E.D. ile sevgilisi olduğu öğrenilen M.E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ayşe Doğan'ın tutuklanan kızı E.D.'nin, M.E.K. ile birlikte annesini öldürdüğünü itiraf ettiği de öğrenildi.

        Öte yandan, Doğan'ın eşi T.D. ve oğlunun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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