Çankırı'da evden 3 kamyon çöp çıktı

ÇANKIRI'da kötü kokular gelen evden 3 kamyon dolusu çöp çıktı.

Çankırı Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; Fatih Mahallesi Tuzlu Bağları Berke Sokak'ta yaşlı bir adamın yaşadığı evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine, adrese zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerinde, evin atıklarla dolu olduğunu belirledi. Sağlığı tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan evi temizlemek için çalışma başlatıldı. Evdeki kullanılamayacak durumdaki kıyafetler ile atıklar, belediye zabıta ve temizlik ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Evden çıkarılan yaklaşık 3 kamyon atık, geri dönüşüm merkezine götürüldü.