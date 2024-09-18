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        Çankırı'da evden 3 kamyon çöp çıktı

        ÇANKIRI'da kötü kokular gelen evden 3 kamyon dolusu çöp çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:25 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:30
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        Çankırı'da evden 3 kamyon çöp çıktı
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        ÇANKIRI'da kötü kokular gelen evden 3 kamyon dolusu çöp çıktı.

        Çankırı Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; Fatih Mahallesi Tuzlu Bağları Berke Sokak'ta yaşlı bir adamın yaşadığı evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine, adrese zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerinde, evin atıklarla dolu olduğunu belirledi. Sağlığı tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan evi temizlemek için çalışma başlatıldı. Evdeki kullanılamayacak durumdaki kıyafetler ile atıklar, belediye zabıta ve temizlik ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Evden çıkarılan yaklaşık 3 kamyon atık, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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