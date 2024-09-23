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        Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

        ÇANKIRI'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 430 gram kubar esrar, 132 kök kenevir ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:47 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:50
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        Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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        ÇANKIRI'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 430 gram kubar esrar, 132 kök kenevir ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eldivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankırı'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin evine operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve arazilerinde yapılan aramada, 2 kilo 430 gram kubar esrar, 132 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi ve evde uyuşturucu imal etmek için yapılan iklimlendirme sistemi parçaları ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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