Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ÇANKIRI'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 430 gram kubar esrar, 132 kök kenevir ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eldivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankırı'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin evine operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve arazilerinde yapılan aramada, 2 kilo 430 gram kubar esrar, 132 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi ve evde uyuşturucu imal etmek için yapılan iklimlendirme sistemi parçaları ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.