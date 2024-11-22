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        Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs, şarampole devrildi: 29 yaralı

        ÇANKIRI'da cenazeye gidenlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrildiği kazada 29 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:08 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:15
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        Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs, şarampole devrildi: 29 yaralı
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        ÇANKIRI'da cenazeye gidenlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrildiği kazada 29 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Çankırı-Kızılırmak kara yolu Dedeköy mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan Çorum'un Sungurlu ilçesindeki cenazeye gidenleri taşıyan A.K. yönetimindeki 34 YL 3278 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 29 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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