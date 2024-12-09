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        Ankara'daki kazada ölen anne ve 3 çocuğu, Çankırı'da toprağa verildi

        ANKARA-Çankırı kara yolunda dün otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu, memleketleri Çankırı'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:54 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:00
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        Ankara'daki kazada ölen anne ve 3 çocuğu, Çankırı'da toprağa verildi
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        ANKARA-Çankırı kara yolunda dün otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu, memleketleri Çankırı'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Ankara-Çankırı kara yolu üzerindeki Çandır mevkisinde meydana geldi. Hakan Köroğlu’nun (31) kontrolünü yitirdiği 18 ABK 392 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada anne Sevim Ünal (52) ile çocukları Büşra Ünal Köroğlu (31), Saniye Esra Ünal (29), Ali Alperen Ünal (28) ile damadı Hakan Köroğlu (31) hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından teslim edildi.

        EYLÜL AYINDA DÜĞÜN YAPMIŞLAR

        Kazada yaşamını yitiren anne Ünal ile 3 çocuğu için memleketleri Çankırı'daki Merkez Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye baba Ahmet ve oğlu Yavuz Ünal ile aile yakınlarının yanı sıra Çankırı Valisi Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne ve 3 çocuğunun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sürücü Köroğlu'nun cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi. Büşra Ünal ve Hakan Köroğlu çiftinin eylül ayında evlendiği öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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