Bakan Yumaklı, AK Parti Çankırı İl Başkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Bakan İbrahim Yumaklı, AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu ile beraber, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Yumaklı, İl Başkanlığı'na yeniden seçilen Koray Erdoğan'ı tebrik edip, yeni döneme ilişkin başarı dileklerini iletti. Tamamlanan 8'inci Olağan Kongre süreci hakkında bilgi alan Bakan Yumaklı, ardından İl Başkanlığı'nın 'Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Yumaklı, daha sonra AK Parti Kastamonu 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Çankırı'dan ayrıldı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'na yeniden seçilen Koray Erdoğan'ı ziyaret edip, 'Hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

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