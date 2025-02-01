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        Çankırı'da otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

        ÇANKIRI'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 14:51 Güncelleme: 01.02.2025 - 14:55
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        Çankırı'da otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
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        ÇANKIRI'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Çankırı-Kızılırmak yolu Karadayı köyü yol ayrımında meydana geldi. F.B. (26) yönetimindeki 53 ACT 214 plakalı otomobil, karşıdan gelen 38 SL 368 plakalı otomobil ile çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücülerden F.B. ile diğer araçta sıkışan A.A. (46) ve S.A. (43) yaralandı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.A. kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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