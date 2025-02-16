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        Çankırı'da 'sahte içki' operasyonu: 5 gözaltı

        ÇANKIRI'da polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:40 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:45
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        Çankırı'da 'sahte içki' operasyonu: 5 gözaltı
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        ÇANKIRI'da polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içkiyle mücadele kapsamında, kent merkezi ve Eldivan ilçesindeki birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 50 litre sahte içki, 23 aroma kiti, 27 doluma hazır şişe, 50 kullanılmamış metal şişe kapağı, 2 maya kovası temizleme sıvısı, 1 şişe açma aparatı, 1 hava kilidi ve 1 aktarma çubuğu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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