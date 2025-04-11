23 kişinin yaralandığı otobüs kazasının araç içi kamera görüntüsü ortaya çıktı

Bu arada kaza anına ilişkin otobüsün araç içi kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, işçilerin otobüsün devrilmesiyle birlikte savrulduğu, yan yatan otobüsten kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştıkları görülüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.