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        23 kişinin yaralandığı otobüs kazasının araç içi kamera görüntüsü ortaya çıktı

        ÇANKIRI'da lastik fabrikası işçilerini taşıyan otobüsün devrildiği, 23 kişinin yaralandığı kazanın araç içi kamera görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 18:00 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:05
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        23 kişinin yaralandığı otobüs kazasının araç içi kamera görüntüsü ortaya çıktı
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        ÇANKIRI'da lastik fabrikası işçilerini taşıyan otobüsün devrildiği, 23 kişinin yaralandığı kazanın araç içi kamera görüntüsü ortaya çıktı.

        Ankara-Çankırı kara yolu Aşağı Pelitözü mevkisinde 4 Nisan günü gece saatlerinde, Mustafa G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı lastik fabrikası işçilerinin bulunduğu servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan 45 kişiden 23'ü yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada kaza anına ilişkin otobüsün araç içi kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, işçilerin otobüsün devrilmesiyle birlikte savrulduğu, yan yatan otobüsten kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştıkları görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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