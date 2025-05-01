Çankırı'da sağanak ve dolu; 8 bin dönüm tarım alanı zarar gördü
ÇANKIRI'da etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, nedeniyle yaklaşık 8 bin dönüm tarım alanı zarar gördü.
ÇANKIRI'da etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, nedeniyle yaklaşık 8 bin dönüm tarım alanı zarar gördü.
Kızılırmak ilçesine bağlı Kapaklı ve Karamürsel köylerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kapaklı ve Karamürsel köylerinde ekim yapılmak için hazırlanan çeltik arazileri sağanak olumsuz etkilendi. Bölgede yapılan ilk incelemede ekim için hazırlanan yaklaşık 8 bin dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.