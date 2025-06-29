Çankırı'daki kazada yaşamını yitiren 2 polis memuru, memleketlerine uğurlandı

ÇANKIRI'da dün TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçta yaşamını yitiren polis memurları İsmail Safa Gülel (27) ile Aybars Musa Ergin (22), düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Kaza, saat 20.30'da Çankırı- Ankara kara yolu Hacı Ali Kavşağında meydana geldi. M.F.G. (26) yönetimindeki 34 SV 4651 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamete giden Onur H. yönetimindeki 37 PT 057 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan ve Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim gören kursiyerlerden sürücü M.F.G. ve İsmail Safa Gülel, Aybars Musa Ergin ile C.M. ve M.C.S. yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polislerden İsmail Safa Gülel ile Aybars Musa Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmail Safa Gülel ile Aybars Musa Ergin için Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, özel harekat polisleri ve kursiyerler ile aileleri katıldı.