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        Çankırı'daki orman yangını, kısmen kontrol altında

        ÇANKIRI - Kastamonu sınırında dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:56 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:00
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        Çankırı'daki orman yangını, kısmen kontrol altında
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        ÇANKIRI - Kastamonu sınırında dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı.

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yuvasaray köyü ile Kastamonu Tosya ilçesi Yukarıkayı köyü sınırındaki ormanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da katıldı. Yangın bölgesine Ankara, Kastamonu, Çankırı ve Çorum illerinden söndürme ekipleri ile AFAD, jandarma arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar da bölgede incelemede bulundu. Zorlu arazi koşullarına rağmen ekipler, alevleri çevreleyerek yerleşim yerlerine ulaşmasını engelledi. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA: YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

        Çankırı Valiliği, yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, dün saat 19.09'da Ilgaz ilçesi Çeltikbaşı mevkisinde duman görüldüğüne dair ihbar yapıldığı ve ekiplerin hızla harekete geçerek saat 19.24 itibariyle yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Yangına müdahale sürecinde; 2 helikopter, 36 arazöz, 20 su tankeri, 36 pick-up araç, 1 adet 8×8 amfibik araç, 1 greyder, 1 dozer olmak üzere toplam 98 araç ve 412 personel görev yapmaktadır. Havadan ve karadan sürdürülen aralıksız müdahale neticesinde yangın kısmen kontrol altına alınmış, ilerleyişi durdurulmuş ve bölgedeki risk en aza indirilmiştir. Şu anda soğutma çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir. Yangın söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma, emniyet, belediye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları görev almıştır. Yangının çevre yerleşim alanlarına ve doğal yaşama daha fazla zarar vermemesi için alan kontrolü ve güvenlik önlemleri titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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