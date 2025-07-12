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        Çankırı'daki yangında 40 hektar orman zarar gördü

        ÇANKIRI Valiliği, Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınında 40 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 12:41 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:45
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        Çankırı'daki yangında 40 hektar orman zarar gördü
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        ÇANKIRI Valiliği, Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınında 40 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

        Çankırı Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden 10 Temmuz’da Ilgaz ilçesinde çıkan ve ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "10 Temmuz 2025 tarihinde saat 19.09’da Ilgaz ilçemiz Çeltikbaşı mevkiinde çıkan orman yangınına yönelik yapılan ihbar üzerine ekiplerimiz hızla harekete geçmiş, yangına ilk müdahale saat 19.24 itibarıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınmış olup, yaklaşık 40 hektarlık alanın yangında zarar gördüğü tespit edilmiştir" denildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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