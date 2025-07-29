Çankırı'da piknik alanlarında mangal yakmak yasaklandı

ÇANKIRI Valiliği, yangın riski nedeniyle 31 Ağustos'a kadar piknik alanlarında semaver, mangal, barbekü gibi araç ve gereçlerin kullanımını yasakladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ormanlık alanların yangınlara karşı korunması amacıyla daha önce alınan tedbirlere ek olarak yeni kararlar alındığı belirtilerek, "Bilindiği üzere, 1 Haziran 2025-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Valiliğimizce belirlenen ve ilan edilen alanlar dışındaki tüm ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştır. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi beklendiğinden, ormanlarımızın yangın riskine karşı daha etkin bir şekilde korunması amacıyla ek tedbirler yürürlüğe konulmuştur. 27 Temmuz 2025 ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında, Valiliğimizce daha önce kontrollü piknik alanı olarak belirlenen ve ilan edilen yerlerde semaver, mangal, barbekü gibi araç ve gereçler kullanılarak ateşli piknik yapılması kesinlikle yasaklanmıştır. Orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ise ilgili idarenin belirleyeceği kurallar çerçevesinde ateşsiz piknik ve diğer faaliyetlere izin verilecektir. Vatandaşlarımızın, ormanlarımızı korumak ve olası yangın felaketlerini önlemek adına alınan bu kararlara titizlikle uymaları büyük önem taşımaktadır" denildi.