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        Çankırı'da orman yangını

        ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:42 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:45
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        Çankırı'da orman yangını
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        ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        İlçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi yakınında bulunan ormanda, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Çankırı ve Kastamonu'dan OGM, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan müdahaleye başladı.

        Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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