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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ tarafından "Çankırı'nın Depremselliği" konferansı düzenlendi

AA

ÇAKÜ tarafından "Çankırı'nın Depremselliği" konferansı düzenlendi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Çankırı'nın deprem riski ve alınacak tedbirlere ilişkin "Çankırı'nın Depremselliği" konulu konferans düzenlendi.

ÇAKÜ Coğrafya Bölümü tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, depremin sürekli kendini hissettiren doğal bir olay olduğunu söyledi.

Fay hatlarının bulunduğu yerlerde su kaynakları, kaplıca ocakları ve jeotermal gibi enerji kaynakları olması nedeniyle sıklıkla yerleşimler olduğunu dile getiren Çiftçi, "Yani bulunduğumuz coğrafyanın gerçekliklerini bilerek yaşamalı ve ona göre tedbirlerimizi almak durumundayız." dedi.

Üniversite olarak toplumu ilgilendiren tüm meselelerde olduğu gibi deprem konusunda da sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade eden Çiftçi, halkı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek adına bu tür etkinlikleri sık sık yaptıklarını dile getirdi.

ÇAKÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ataol da Türkiye ve Çankırı'nın deprem gerçeğine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Türkiye'de 1900'den günümüze kadar şiddeti 7'nin üzerinde 15 depremin meydana geldiğine dikkati çeken Ataol, şöyle konuştu:

"Bu depremlerin 11'i Kuzey Anadolu Fay Zonu boyunca oluşmuştur. 1943 yılındaki 7.2 büyüklüğündeki deprem, Ilgaz ilçesi sınırları içinde oluşmuş olup Çankırı sınırları içinde gerçekleşen en büyük depremdir. 1951 yılında Çerkeş kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ise Çankırı sınırlarında yaşanan ikinci en büyük depremdir. Bu güçlü depremler Kuzey Anadolu Fayı boyunca gerçekleşmiştir. Bu fay hattı dışında Çankırı sınırlarında üç aktif fay hattı daha bulunmaktadır. Bunlar Çerkeş-Orta ilçeleri arasındaki Dodurga Fayı, Şabanözü doğusundaki Şabanözü Fayı ve Çankırı-Eldivan arasında uzanıp Kalecik'e kadar devam eden Çankırı Fayı'dır. Dodurga Fayı şimdiye dek büyüklüğü 5'i geçen üç deprem üretmiştir. Şabanözü Fayı büyüklüğü 4'ün biraz üzerinde altı deprem üretmiştir. Çankırı Fayı'nın büyük bir bölümü Eldivan ilçesinden geçmekte olup bu ilçede 120 yıldır büyüklüğü 4'ün üzerinde hiçbir deprem oluşmamıştır. İki yıl kadar önce Kalecik'te gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki deprem ile birlikte bu fayın daha kuzey kısımlarında da deprem beklenmektedir. Ancak bahsi geçen faylar, Kuzey Anadolu Fay zonundaki depremlere oranla daha küçük depremler üretme kapasitesine sahiptir."



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